تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة محادثة من إحدى مجموعات المحادثة "واتس أب"، تتضمن إرسال أحد أعضاء مجلس النواب لمقطع فيديو من داخل مقبرة أثرية يستعرض اآثار الموجودة بها.

وروّج البعض أن هذا المقطع أرسله عضو البرلمان بالخطأ لهذا الجروب، وكان يقصد به شخصا آخر، يبيعه هذه الآثار.

عضو مجلس النواب: "كانت بغرض التوعية"

وعلق مديح الزناتي، عضو مجلس النواب على هذا الحديث المتداول ومقطع الفيديو قائلا، إن هذا الفيديو متداول جدا داخل محافظة أسيوط التي ينتمي إليها، وهناك الكثير من المواطنين، الذين يقعون في فخ هذه العملية الاحتيالية.

وأضاف الزناتي لـ"الوطن"، أنه كان يقصد إرسال هذه المقطع لعدد من مجموعات المحادثة وللصحفيين، بغرض توعية المواطنين، وبمجرد أن أرسل هذا المقطع تلقى اتصالات عديدة حول حقيقة هذا المقطع، مؤكدا أنه بعدما أرسل هذا المقطع كتب تعليقا عليه بتوعية المواطنين من مثل هذه الفيديوهات التي يكون غرضها استقطاب المواطنين واستغلالهم أو الاحتيال عليهم.

وأشار إلى أن أي شخص يعمل في المجال السياسي يوجد لديه خصوم يستغلون أي فعل له للتشكيك فيه، "مثلا لو عملت صرف صحي يقولوا الحكومة اللي عملت، لو رصفت شارع يقولوا مش أنت اللي عملت دا الحكومة، أي حاجة بتعلمها ممكن يتشكك فيها".