تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر للشوط الثاني من مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام اليوم ضمن منافسات ختام من الدوري المصري الممتاز، الساعة 8 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة القمة 118 بين فريقي الأهلي والزمالك، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، على قناتي أون سبورت والنيل الرياضية.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في منافسات الدوري برصيد نقاط 77، أما فريق الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد نقاط 72.

ونجح الأهلي في الحصول على لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه الأسبوع الماضي، بعدما حقق فوزا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الجولة الـ33.