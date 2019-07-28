أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقال الديوان الملكي، في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الإثنين، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.