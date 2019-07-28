نعى المستشار تركي آل الشيخ، مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

وقال " آل الشيخ"، خلال تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله لوالد الجميع الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، رجل عرف بالصلاح والتقوى والخير، خالص العزاء إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأبناء وبنات وأحفاد الفقيد أصحاب السمو الأمراء جمعنا الله به في جنات النعيم".

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقال الديوان الملكي، في بيان، "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الإثنين، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.