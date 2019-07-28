تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، وحدات الطعام، التي يديرها الشباب بشارع 306 وتحدث مع الشباب حول أهمية تقديم منتج جيد وصحي والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة.

وتحدث "عبدالعال" مع عدد من الجمهور، لمعرفة رأيهم في المشروع، الذى يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزه حضارى أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظا على صحة المترددين عليها.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القاهرة، بحضور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، شارع 306 بمساكن شيراتون بحي النزهة، بحضور اللواء خالد عقل، رئيس الحي.

وأشاد المحافظ بتصميم الموقع المعد على غرار مواقع وحدات الطعام بأوروبا، مشيرا إلى أن موقع شارع 306 بشيراتون هو الموقع الثالث الذي يتم إنشاؤه بمحافظة القاهرة، موضحا أن المحافظة تدعم كل مشروعات الشباب وأفكارهم المبدعة.