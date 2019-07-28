أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن دخول 30 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية هذا العام 2019/2020 بتكلفة 155 مليون جنيه وبعدد فصول 318 .

وقال شاروبيم، إن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام وتشمل 8 مدارس ابتدائي ومدرستان إعدادي وثلاث مدارس ثانوي ومدرسة ثانوي فني و6 مدارس تعليم أساسي ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 9 مدارس للغات بمراكز المنصورة وطلخا والمنزلة وشربين وميت غمر ودكرنس.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي، أنه تجري عمليات الصيانة لعدد 66 مدرسة بإجمالي مبالغ 76 مليون و410 ألف جنيه منها 4 مدارس تعليم فني بتكلفة 15 مليون جنيه هي مدرسة ميت غمر الزراعية، ومدرسة الغراقة الثانوية الفنية بأجا، ومدرسة سلامون الثانوية الصناعية إدارة شرق المنصورة، ومدرسة السيد بيومي الثانوية الفنية بدكرنس.

وأكد أن جميع هذه المدارس الجديدة والتي تجري صيانتها جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية لجميع الطلاب.