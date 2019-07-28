صدق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، علي نزول مجموع القبول في المرحلة الثانوية من 225 درجة إلي 220 درجة، وذلك بناءً علي نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، واستجابة لأهالي الطلاب.

وقال المحافظ إن النزول بسن القبول جاء نظراً للطلبات المقدمة من الأهالي، بالتنسيق مع الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، في إعادة أجهزة التابلت والربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي الطباخ، مدير إدارة الشؤون المالية.