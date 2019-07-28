قال الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة، اليوم، إن عدد المرضى الذي تم علاجهم في وحدة جراحة القدم السكري خلال 6 شهور الأخيرة وصل إلي 726 حالة، منهم 75 حالة من حالات التهاب الأغشية النقرزي، والتي تمثل أهميه عالمية، بسبب ارتفاع نسبة الوفيات في هذه الحالات، والتى تصل إلي نسبة 80 ٪ .

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهدته الدكتور نسرين عمر، عميدة كلية الطب لتكريم 3 من الأطباء بقسم جراحة الأوعية الدموية، ومنحهم شهادات تميز، وذلك لتفانيهم في خدمة مرضى القدم السكري والمساهمة في تقليل المضاعفات وزيادة فرص النجاح في علاج هؤلاء المرضى، وعقد هذا الحفل علي هامش برنامج اليوم العلمي الأسبوعي لقسم جراحه الأوعية الدموية بحضور أعضاء هيئه التدريس والهيئات المعاونة.

وأضاف سليمان خلال الحفل، أنه بعد اتباع أفضل طرق العلاج بالوحدة انخفضت نسبة الوفيات إلى 2٪، وهو ما يعد نقلة نوعية في أداء أعضاء الوحدة، وعلي رأسهم الأطباء المقيمين المعنيين برعاية مرضى الوحدة وهم: "أحمد أظهر أحمد، ومصطفى عبد الجواد، ومحمد أشرف الشاذلي".