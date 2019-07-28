أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال "هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمام خطيبها"، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".

وقال "وسام"، إنه لا يجوز للفتاة أن تجلس أمام خطيبها دون حجاب، كون أن خطيبها لا يزال أجنبيًا عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة أن تجلس أمام أشقاء زوجها ولو كانوا أصغر منها في السن دون حجاب أو بملابس خفيفة، مضيفًا: "ما دام قد بلغ سن التكليف لا يجوز أن تترك الحجاب في حضرتهم، مسألة الحجاب ليست مرتبطة بالجمال الفائق، أو السمنة والنحافة، دي مسألة تعبدية أمر الله بها النساء، وفرضه في حضرة الرجال الأجانب".