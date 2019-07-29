معاون وزير الزراعة: البرنامج الرئاسي أكسبني خبرات علمية وتطبيقية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة وأحد خريجي البرنامج الرئاسي، إن الشباب يتمتعون بقدر كبير من الحماس والعطاء والإخلاق والقدرة على العمل، ولكن ما ينقصهم هو اكتساب الخبرات: "كتير من الشباب بياخدهم الحماسة فبالتالي بتؤدي بيهم إلى بعض الأخطاء".

وأضاف "القرش" خلال لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الهدف الرئيسي للبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة هو إكساب الشباب خبرات تتقارب مع خبرات أصحاب المصالح الحكومية المختلفة والعاملين بالدولة.

وأشار إلى أن ما يميز برنامج التأهيل أنه لم يمكن الشباب قبل تأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات، لافتا إلى أن الخبرات التي يتم إكسابها للشباب تشمل الخبرات العلمية والتطبيقية عن طريق نماذج المحاكاة.