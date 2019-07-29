طقس اليوم الإثنين 28 - 7 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 24 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 22 30
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 35
العريش 2332
الطور 2635
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 30 37
الفيوم 24 36
بني سويف 23 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 29 42
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 29 41
المدينة 28 43
القدس 18 29
الرياض 27 45
المنامة 32 38
أبو ظبي 34 45
الكويت 30 44
دمشق 16 36
بيروت 26 31
عمان 17 31
غزة 2230
بغداد 27 44
مسقط 3135
صنعاء 15 28
الخرطوم 28 41
طرابلس 25 36
تونس 22 34
الجزائر 21 27
الرباط 17 25
نواكشوط 24 27