ودع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة، قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

حرص السعيد على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام، متمنياً لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

وأكد السعيد تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة، للتأكد من توافر جميع سبل الرعاية، خاصة لكبار السن، مطالباً الحجاج بالالتزام بقواعد وسلوكيات الحج الصحية والدعاء لمصرنا الغالية بأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.

وبلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة هذا العام 546 حاجا و12 مشرفا، يتوجهون إلى الأراض المقدسة على فوجين، الأول يضم 313 حاجا و7 مشرفين، بينما يضم الفوج الثاني 233 حاجا و5 مشرفين.