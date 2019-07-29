وقعت شركة "Chery Automobile"، وشركةChina Telecom Co" "Anhui اتفاقية التعاون الاستراتيجي في Hefei، بناءً على اتفاقية عام 2016.

وتنظم الاتفاقية الجديدة بين الطرفين توسيع تعاونهما في مجال الجيل الخامس، والمكرس لإنشاء عرض شراكة بين الشركة المصنعة ومشغل الاتصالات والعمل المشترك لبناء معيار دمج تكنولوجيا المعلومات مع أعمال 5G، وستعمل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الجديدة على توحيد وتعميق تعاونهم في خدمة الاتصالات التقليدية، ودفع الجهود المشتركة للطرفين في المصانع الذكية، IoV، والطيار الآلي، وحركة المرور الذكية، ووسائل السفر في المستقبل، وذلك لتسهيل التطبيقات التجارية الجديدة.