ارتفاع مستخدمي بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى مليون عميل

كشف المهندس طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر، عن وصول عدد عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى مليون عميل، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابته في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي.

وقال رؤوف إن منظومة الدفع الوطنية "ميزة" نجحت بشكل لافت في عملية التحول الرقمي للمعاملات والمدفوعات الحكومية والتي بدأ تطبيقها في مصر منذ بداية شهر مايو 2019، مشيدا بالتعاون الكبير الذي قدمته المؤسسات والوزارات المعنية والتي يأتي على رأسها البنك المركزي ووزارة المالية في إنجاح المنظومة التي ساهمت بشكل لافت في تسهيل وإنجاز تعاملات الافراد مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار رؤوف إلى أن شركة بنوك مصر عرضت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي Seamless، الذي عقد يومي 17 و18 يونية أحدث انجازاتها في منظومة الدفع الإلكترونية "ميزة Meeza" وأهم خصائصها ومميزاتها عبر فيلم تسجيلي؛ موضحا أن المنظومة تمثل نقلة نوعية أكثر تطورا في مجال المعاملات المالية سواء في مجال سداد المستحقات الحكومية أو عمليات الشراء الخاصة بالأفراد من المحلات والمتاجر وأيضا في مجال التجارة الالكترونية، فضلا عما تسهم في تعزيز مفهوم الشفافية وما توفره من تسهيلات وخدمات في كافة عمليات السحب النقدي من أي مكان تتوافر فيه ماكينات الصراف الآلي ATM، لاختصار الوقت والمجهود.

وأضاف المهندس طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر أن النجاحات المتتالية التي تحققت في مجال الشمول المالي تؤهل مصر لأن تصبح مركزا اقليميا في مجال صناعة التكنولوجيا المالية "FinTech".

وأوضح أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع كافة الشركاء في السوق المصري ومنهم شركة بنوك مصر، اعتمدت على معطيات مصرية وإقليمية، ودولية، في إطار رؤية وطنية 100%، تعزز التوجه نحو الشباب، وتدعم ريادة الأعمال والاستقرار المالي وذلك ضمن الاطار العام للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد الذي وضعه المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن شركة بنوك مصر انتهت من كل ما يتعلق بالأمور التقنية والبنى التحتية اللازمة لتنفيذ منظومة الدفع الالكترونية التي تضم العديد من الوسائل - منها كارت "ميزة” والمحفظة الذكية التي تعتمد على عمليات التحويل النقدي الالكتروني عبر الهاتف المحمول والــ QR code.