أعلنت جامعة الأزهر عن قواعد اختبارات الدور الثاني لطلاب الجامعة والتي أٌقرها المجلس الأعلى للأزهر، وجاء في المنشور الذي تم توزيعه على جميع العمداء والكليات وجاء به:

يتم التنبيه بمراعاة هذه الضوابط في ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر، بالموافقة على السماح لطلاب كليات جامعة الأزهر "بنين وبنات" المنقولين بمادة أو مادتين في أداء الامتحان في هذه المواد في الدور الثاني مع دور التصفية الخاص بنفس العام الدراسي على أن يسدد الطالب رسم دخول الامتحان وقدره 250 جنيه عن كل مادة وذلك على النحو ذلك:

1- يتقدم الطالب المنقول بمادة أو مادتين والراغب في أداء امتحانات هذه المواد بالدور الثاني في دور التصفية، بطلب لعميد الكلية في موعد أقصاه 15 أغسطس، ويكون هذا الامتحان اختياريا.

2- تقوم شؤون الطلاب بالكلية بمراجعة الطلبات للتأكد من صحتها، ويرفق بهذا الطلب ما يفيد تسديد الرسوم، والتأكد من تسديده كامل المصروفات الدراسية.

3- لا تزيد درجة الطالب في المقرر الذي سبق رسوبه فيه على تقدير الحد الأقصى للمقبول، إلا في حالة العذر المقبول فتحتسب له الدرجة الفعلية.

4- تطبق قواعد الرفع التلقائي على الطلاب في هذا الامتحان، وتطبق قواعد الرأفة في حالة عدم الاستفادة منها في دور مايو أو استكمال هذه الاستفادة لهذه الدرجات بعد خصم ما حصل عليه الطالب من درجات في نتيجة الدور الأول عند اعتماد النتيجة وذلك في حدود النسب المقررة والمنصوص عليها في قرار ضوابط اعتماد النتائج المعتمدة من رئيس الجامعة وذلك في حالة ما إذا تغيرت حالته إلى ناجح نهائيا.

5- يجبر الطالب في المجموع الكلي للحصول على التقدير الأعلى في حالة عدم استفادته من درجات الرأفة في أي مادة.

6- الطالب الذي يرسب في هذا الاختبار له الحق في امتحان ما رسب فيه في امتحانات التخلف في العام المقبل.

7- يتم إعداد شيت كنترول بنتيجة كل فرقة من سنوات النقل على حدة كما هو متبع الأول للطلاب الذين أدوا الامتحان اختباريا في المواد المنقولين بها فقط ويتم الإجراء كما هو متبع بالدور الأول.

8- هذا القرار خاص بسنوات النقل ولا يطبق على الفرق النهائية.

9- يتم إعداد اقتراح تشكيل لجان ممتحنين واحدة عن أعمال امتحان التصفية متضمنا اقتراح تشكيل لجان الممتحنين لفرق النقل التي عقدت في نفس التوقيت.