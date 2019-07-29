كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن علاقتها بالفنان فاروق الفيشاوي خلال كواليس مسرحية "الملك لير" عبر صفحتها الشخصية بـ إنستجرام.

وكتبت رانيا: "فاروق الفيشاوي أعلن في مهرجان الإسكندرية إنه مريض بالسرطان وقال أنا هتعامل على إنه صداع وحقيقي ده اللي حصل كنا بنعمل بروفات مسرحية الملك لير عمره ما جه مكشر أو حزين بالعكس دايما بيضحك ويهزر مع كل الناس من الصغير للكبير".

وأضافت: "كان دايما يقولي يا بنت الملك، ويعد يحكي لي حكايات هو وبابا ولأنه إنسان أوي هو عارف أن سيرة أبويا بتسعدني فبيتعمد يحكي عشان يسعد قلبي، وهو كمان من حبه لبابا بيبقى سعيد إنه بيتكلم عنه، ويترحم عليه وقالي تعالي أوريكي أنا عامل إيه في أوضتي في المسرح لقيته معلق صورة أبويا وفنانين من الزمن الجميل".

وأضافت: "ابتدينا عرض المسرحية والله العظيم عمره ما حاسسنا إنه مريض أو تعبان، بالعكس كان دايما بيهزر ويضحك ويستمتع بالتمثيل لدرجة إننا نسينا إنه مريض وحتى لما اعتذر عن السفر مع المسرحية للسعودية ما قالش إنه تعبان ولما رجعنا من السفر عرفنا إنه دخل المستشفى في حاله حرجة، كنا هنتجنن عايزين نطمن عليه لكن للأسف ممنوع الزيارة وعرفنا الخبر المؤلم، كان نفسي أشوفه، بس عارف يا روقا أنا اتعلمت منك القوة وحب الحياة وإن مع المرض مش لازم أكون ضعيفة وأفضل أعافر واقف على رجلي لأخر لحظة استمتع بالحاجة اللي بحبها وهي التمثيل، وأشوف حب الناس ليا تصقيفهم الحار ليك كل يوم أكيد ده كان بيسعدك وأنا شفت ده في ضحكتك وعيونك اللي كانت بدمع أثناء التحية".

وتابعت: "ياه إيه جمالك ده لا اشتكيت ولا كنت حتى بتتكلم عن مرضك كأنه مش موجود وكنت راضي باللي ربنا كتبهولك يا تعيش يا تموت وأنت اختارت تعيش وتتبسط وتبسط اللي حواليك لأخر لحظة ضحكتك مبتفرقنيش الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويجعل صبرك ورضاك وجدعنتك والخير اللي كنت بتعمله وكل إنسان أنت أسعدته وجبرت بخاطره في ميزان حسناتك يا رب هتوحشنا أوي".