روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل اللاجئين في مخيم "الركبان"

أعلن الفريق أول سيرجي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن مسؤولية مقتل المدنيين في مخيم اللاجئين "الركبان" تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترفض القيام بأي شيء لحل الأزمة الإنسانية هناك، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "رودسكوي"، أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، ويجري كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع هناك، لافتا أن مجموعة من القوات الجوية الروسية في سوريا على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب​​​.

وتابع: "في الوقت الجاري يجري استطلاع تمركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من (أحرار الشام) من المناطق الشمالية من محافظة إدلب، ويجري الاستعداد لعمليات هجومية".