تحل مصر كضيف الشرف فب قمة الاستثمار العقارب الأورومتوسطي التي ستستضيفها برشلونة بإسبانيا في 17 أكتوبر المقبل، والمنعقدة أثناء المعرض الدولي الثالث والعشرون للاستثمار العقاري BMP2019 حيث تم دعوة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الشعبة العامة للاستثمار العقارى باتحاد الغرف المصرية.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المنظم للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاستثمار العقاري والاتحاد الدولي للفنادق وغرفة برشلونا وهيئة معارض برشلونا المنظمة للمعرض.

وأوضح الوكيل في بيان له، اليوم الاثنين، أن الحدث سيجمع أكثر من 1400 من قيادات الاستثمار العقاري والتمويل والتسويق العقاري من 21 دولة في أوروبا والوطن العربي وأفريقيا لخلق تحالفات لمشاريع مستحدثة ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والحفاظ على البيئة من خلال ترشيد الطاقة والمياه وإعادة التدوير، وهو ما تحتاجه مصر في مشاريعها الجديدة.

وأشار الوكيل إلى أنه سيتم الترويج لمدن الجيل الرابع التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي متضمنة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر ــ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية في السكان، وتحفيز النمو الاقتصادي المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرى وإتاحة فرص عمل متنوعة لتصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال على المستوى القومي والإقليمي.

وأضاف الوكيل أن المؤتمر سيكون فرصة متميزة للترويج للاستثمار بمصر حيث سيجمع قيادات كبرى الشركات الاوروبية والخليجية المتخصصة الى جانب البنوك والصناديق الانمائية، كما سيكون فرصة متميزة لمشاركة الشركات المصرية معهم في مشاريع الاستثمار العقاري في أفريقيا لتتكامل مع مشاريع البنية التحتية التي بدأت مصر في تنفيذها ولنشر النماء والتنمية في مختلف ربوع أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية لأهمية الترويج الدولي لقطاع الاستثمار العقاري للتعجيل بتنفيذ المدن الجديدة وخلق فرص عمل خاصة وان القطاع كان له دور محوري في النهوض بقطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية وتوفير حوالى 3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف علاء عز انه طبقا لتقرير البنك المركزي، فقد شكل قطاع الاستثمار العقاري 12.4% من الاستثمار، و 17.6% من جملة الاستثمارات المنفذة في السنة المالية 2018-2019 و9.7% من النتاج المحلى الإجمالي بمعدل نمو 19.3% وهو أكثر من ثلاثة أضعاف معدل نمو الاقتصاد المصري.