قررت النيابة العامة بالقاهرة تشريح جثة جزار لبيان سبب الوفاة في مشاجرة بمنطقة السيدة زينب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق مع عامل و2 آخرين لاتهامهما بالتسبب في قتل المجني عليه أثناء نشوب مشاجرة داخل منطقة تل العقارب، وانكر المتهمون الثلاثة الاتهامات الموجه إليهم ومازالت التحقيقات مستمرة.

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين جزار وشقيقه وثلاثة آخرين بمنطقة تل العقارب مما أسفر عن مقتل جزار وإصابة شقيقه.

وكشفت التحقيقات أن عامل و2 آخرين اعتدوا على جزار وشقيقه بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقه بينهما وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.