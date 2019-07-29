إخماد حريق في مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بشكل مفاجىء ظهر اليوم في مصنع كتان على مساحة أكثر من 15 فدانا من غلال الكتان بقرية شبراملس بمركز زفتى، مما تسبب في التهام أكثر من 100 طن من الكتان وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بأكثر من 8 سيارات لإخماد نيرانه وجرى السيطرة على الموقف دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع كتان ملك المدعو عباس برغوت، ويقع على مساحة 15 فدانا في قرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران والتي التهمت عشرات الأطنان من الكتان، وقبل أن تمتد لباقي المصانع وجرى تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين بمحيط موقع الحريق وسط تصاعد أدخنة اللهب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة أن الحريق بسبب عقب سيجارة ، وكلفت النيابة العامة التحقيق في الحادث وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد القيمة النهائية للتلفيات وخسائر الحريق التي تجاوزت مليون جنيه.