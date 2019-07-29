شنت مباحث التموين بالغربية حملة مكبرة على الأسواق والمحلات، اليوم، تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية قبل بيعها في السوق السوداء، بجانب منشطات جنسية وأعلاف حيوانية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، و500 كيلو جرام أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و410 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، و188عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و7 اسطوانات بوتاجاز، وعدد من قضايا بيع أسعار السجائر بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن في عدد من المخابز.

كما تم المرور على المحلات والأسواق وتحرير 40 قضية عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين في إنتاج وتداول المواد الغذائية، و7 قضايا عدم إعلان سعر، وقضية إدارة مخبز بدون ترخيص، و2 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وقضية استخدام أكياس سوداء، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.