قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 4 أدلة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتا أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف معيط، أن الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي، وفقًا لوكالة "بلومبرج"، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات.

وأوضح أن مصر حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي، بمعدل 5.6%، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 2%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية، اليوم، لإعلان الحصيلة الضريبية للسنة المالية الماضية.