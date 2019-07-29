تراجعت أسعار الذهب، اليوم، جنيها واحدا، إذ سجل عيار 24 749 جنيهًا مقابل 750 جنيهًا، أمس.

وسجّل عيار 21 نحو 655 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 561 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و240 جنيهًا.