السبت.. عرض "رحمة الأدغال" بنادي السينما الأفريقية

يعرض نادي السينما الأفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، يوم السبت المقبل، بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل "رحمة الأدغال" للمخرج جويل كاركيزي من رواندا، حيث ستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق.

تدور أحداث الفيلم في أدغال كيفو بالكونغو، حيث يجد كلّ من الرقيب كزافيي بطل الحرب الروندي والجندي فاوستن الذي لا يملك أيّة تجربة، نفسيهما على أراضي العدو في مواجهة حرب مشوشة ، عندما يخسران كامل أعضاء الكتيبة، يبقيا وحيدين دون زاد، في الأدغال الكونغولية، وهي الأخطر في العالم.

وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019، كما شارك مهرجان الأقصر في دعم انتاج الفيلم من خلال صندوق "اتصال" لدعم الفيلم الأفريقي، والذي تديره المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.