شهد اجتماع المجلس الاعلي للحوار المجتمعي، اليوم، اختيار النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المجلس عن العمال.

وقال محمد وهب الله، إنه جرى التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية.

وأضاف وهب الله لـ"الوطن"، أن الظروف المتعثرة للمؤسسات يكون وفقا لأسانيد تفيد عدم مقدرة المنشأة على دفع ما جرى التوافق عليه.