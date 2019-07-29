"بنسبة تصل إلى 67%".. أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظتي أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر، بنسبة 67% و60% على التوالي، مشيراً إلى أن بحث الدخل والإنفاق لعام 2018 أوضح أن أكثر المحافظات فقرا على مستوى الجمهورية هي أسيوط.

وأضاف "بركات"، في مؤتمر صحفي اليوم، أن 12.5 مليون مواطن بالصعيد لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات والاحتياجات الأسرية سنويا.

وأظهر بحث الدخل والإنفاق لعام 2018 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 12.5 مليون مواطن من ريف الصعيد في مصر يمثلون 52% من عدد سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات والاحتياجات الأسرية سنويا.