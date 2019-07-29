أظهر بحث الدخل والإنفاق لعام 2018 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أفقر خمس محافظات في مصر هي أسيوط بالصعيد، وبلغت نسبة الفقر فيها 67% من سكانها، ثم سوهاج في المركز الثاني بنسبة 57.15% من السكان، ومطروح في المركز الثالث بنسبة 53.2% من سكان المحافظات، ثم المنيا في المركز الرابع بنسبة 50.7%، وحلت محافظة البحيرة في المركز الخامس، حيث بلغت نسبة الفقر بين سكانها نحو 47.18%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق وخط الفقر لعام 2018.

وفي سياق متصل كشف بحث الدخل والأنفاق لعام 2018 أن أفقر قرية في مصر خلال عام 2018 هي قرية العلاقي التابعة لمركز أسوان بمحافظة أسوان، وبلغت نسبة الفقر بين سكان هذه القرية نحو 92.3% من إجمالي السكان.