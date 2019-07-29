اتخذت وزارة الزراعة عدة إجراءات، فيما يتعلق بعملية توفير "لحمة العيد"، حيث تعمل على توفير الأضاحي للمصريين في منافذ على مستوى الجمهورية، مثل تلك التي تتبع قطاع الإنتاج بالوزارة، والجمعيات العامة للإصلاح الزراعي، ومنافذ الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

وبحسب ما ذكر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، فإن الوزارة أقامت عددًا من الشوادر لتغطية أكثر من مكان في العاصمة القاهرة وفي أماكن أخرى، بأنحاء الجمهورية، من خلال تعزيز القدرة التسويقية لصغار المزارعين.

وتابع، أن الوزارة لم تكتفِ هذا العام ببيع منتجاتها، لكنها أيضًا تبيع منتجات صغار المزارعين، حيث عانوا من بعض المشكلات التسويقية خلال الفترات الأخيرة، وذلك بسبب ضعف قدرة التفاوض، لقلة الإنتاج.

وأكد متحدث وزارة الزراعة، على وجود أحجام وأنواع مختلفة من كل سلالة وهو ما يوفر تنوعًا كبيرًا في الأسعار يبدأ من 42 للكيلو من لحوم الأبقار، و60 جنيهًا للجاموس: "وبالتالي يستطيع المشتري الحصول على ما يناسبه، وأسعار الوزارة أقل بكثير من أسعار الأخرى".