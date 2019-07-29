حذر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، من خطورة الوضع الاجتماعي في الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدني القدرة الشرائية.

وقال الاتحاد، في ختام فعاليات الدورة العاشرة لاجتماع المكتب التنفيذي له، التي عقدت على مدار 3 أيام، في العاصة الأردنية "عمان"، إن غياب أجهزة الرقابة على الأسواق يعد أحد وأهم أسباب تدني قيمة العملات الوطنية في البلاد العربية.

وأضاف أن اختلال ميزانية معظم صناديق الحماية الاجتماعية وتزايد المخاطر الأمنية والأعمال الإرهابية في الدول العربية أفقد الأسواق قوتها، وأرهق اقتصاديات هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى القطاع الخاص، وهو الأمر الذى يستدعى ضرورة العمل على حل وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.

ودعا الاتحاد الحكومات العربية إلى إعلاء قيمة الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة تبني سياسات تدريب تقنى للعمال تتلاءم مع المتغيرات، التي يشهدها سوق العمل وأنماط الإنتاج والتسويق والاستثمار.

وأشاد الاتحاد بتمسك الشعوب العربية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي بناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس، مؤكداً إدانة أي مشروع من شأنه تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا كل المنظمات النقابية العربية مساندة ودعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الوطنية والدولية.