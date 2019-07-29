قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة 14 محامياً بالسجن، أحدهم بالمؤبد، والباقون لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات، لإدانتهم بالتزوير والتلاعب فى أوراق عدد من القضايا، خاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية، والشهادات الجامعية، بغرض الحصول على أحكام بالبراءة لصالح موكليهم.

وحكمت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبدالرحمن شتلة، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، و11 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما عاقبت المتهم الـ14 بأحكام تراوحت بين 3 و5 و10 سنوات والمؤبد، بعد ثبوت إدانته فى القضايا المتهم بها.

وقال محمد حامد، عضو مجلس نقابة المحامين بـ«ديرب نجم»، إن النقابة لا يمكنها اتخاذ إجراءات لشطب عضوية المحامين المحكومين بالسجن، قبل أن تكون أحكاماً نهائية، مضيفاً أنه فى حال عدم إخطار النقابة بالأحكام الصادرة ضد المحامين، فلا يتم اتخاذ أى إجراءات ضدهم، ويمارسون مهنتهم بشكل طبيعى.