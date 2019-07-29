قال محمد فتحي، الباحث في الشأن الليبي، إن الجيش الوطني الليبي بدأ المرحلة الثانية من عملية تطهير طرابلس من الميليشيات الإرهابية، كما أنه منعزل نهائيا عن العملية السياسية حاليا.

وأضاف فتحي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن تركيا تخشى على مصالحها الاقتصادية والتنموية في ليبيا والتي تخدم في الأساس جماعة الإخوان، كما أن هدفها السيطرة على مقدرات الدولة الليبية.

وأشار "فتحي" إلى أن غرفة العمليات التابعة للميليشيات في طرابلس تضم بعض القادة من الجيش التركي وهو ما اتضح خلال الأيام الماضية بغرض إحياء مشروع الدولة التركية على ليبيا.

وأكد الباحث في الشأن الليبي أن الهدنة التي طالب بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في جلسة مجلس الأمن اليوم هدفها إعادة ترتيب الميليشيات الإرهابية داخل طرابلس لإطالة أمد الحرب، كما أنه لم يندد بالتدخل التركي واستهداف الجماعات الإرهابية للجيش الليبي.