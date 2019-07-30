رئيس بعثة الحجاج بـ"التضامن": خدمة "ضيوف الرحمن" شرف لنا

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البعثة تتشرف لكونها تخدم حجاج بيت الله الحرام من وقت سفرهم من مصر وحتى عودتهم مرة أخرى إليها مع توفير كل ما يحتاجونه لخدمتهم في رحلتهم الطيبة.

وأضاف "عبدالموجود" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامية لبنى عسل وخالد أبوبكر، أن قوام بعثة الحج الخاصة بوزارة التضامن قد بلغت 12 ألف حاج يمثلون 27 محافظة على مستوى الجمهورية بخلاف 335 حاجا من الهيئات والوزارات والذين تم ضمهم إلى بعثة الحج التابعة للوزارة، موضحا أن هناك تعاونا كاملا بين بعثات الحج المصرية المسافرة إلى المملكة فيما تعني الوزارة بخدمة الحجيج التابعين للجمعيات الأهلية.

وأكد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن أن ما يقارب 50% من الحجاج قد غادروا للسعودية فيما يتبقي 2800 حاج ما زالوا بالمدينة المنورة ومثلهم في مكة المكرمة، مؤكدا أن شرف لكل البعثة هي خدمة حجاج بيت الله الحرام من مصر.