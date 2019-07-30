فيديو.. أبو بكر عن فوز "الأحمر" بالدوري: "دولاب الأهلي اتملى بطولات"

صورة جماعية لفريق الكرة بالنادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في ختام مسابقة الدوري العام

هنأ الإعلامي خالد أبو بكر، جمهور النادي الأهلي، بمناسبة حصول فريقه على بطولة الدوري العام، للمرة الـ41، في تاريخ النادي، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وعلق أبو بكر خلال حلقة أمس من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، على فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة الختامية للمسابقة، قائلًا: "عاوزين نشوف حاجة جديدة، الدوري في الجزيرة، ولازم يبقى فيه نوع من أنواع المنافسة، زعل الناس بيهمنا".

وأضاف: "ممكن الأهلي يلعب بالناشئين، كنوع من تغيير النتيجة اللي اتعودنا عليها، الأهلي بقى يكسب الدوري زي العرف، حاجة كده زي السلام عليكم".

وتابع، أنه من المستغرب أن الأندية المنافسة للأهلي تطلق الكثير من التصريحات التي تتوعد الفريق، مع انطلاق الموسم، ثم ينجح الشياطين الحمر في الظفر بالبطولة، في نهاية المطاف: "عاوزين نشوف حل للحكاية دي، عاوزين يبقى في منافسة حقيقية، لكن كل سنة الأهلي يكسب الدوري؟! دي قضية عاوزين نعملها مؤتمر لوحده".

واختتم: "الدولاب بتاع الأهلي اتملى، بيقولوا ناويين يودوا البطولات للفروع التانية من كتر ما فرع الجزيرة اتملى".

وأكد الأهلي أحقيته في التتويج بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في القمة 118 بهدف نظيف أحرزه علي معلول خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

الأهلي اختتم مسابقة الدوري بطلا لهذه المسابقة برصيد 80 نقطة، بينما ضمن الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

شوط المباراة الأول جاء سلبيا من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبيا للزمالك والذي أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة أمام مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأهلي اللاعب علي معلول في الدقيقة 59، مستغلا خطأ فادحا من عماد السيد حارس مرمى "الفارس الأبيض"، حيث صوب وليد سليمان ضربة ثابتة فشل حارس الزمالك في التصدي لها، لتعود الكرة إلى علي معلول والذي أسكنها في الشباك.