تجرى انتخابات نقابة الموسيقيين، اليوم، والإعادة -إذا وجدت- في السادس من شهر أغسطس المقبل، وستجري الانتخابات في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم لأعضاء القاهرة، ولأعضاء الإسكندرية بمجمع عبدالمنعم جابر في الشاطبي.

وفي المنصورة بقاعة «جابي بلس»، وباقي الفروع تجري الانتخابات بمقار النقابات الفرعية: "الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، وشرم الشيخ".

ولم تشهد انتخابات نقابة الموسيقيين فكرة الإعادة خلال الدورات التسع الأخيرة سوى فى دورة عام 2010، التى ترشح فيها 8 موسيقيين لمنصب النقيب وتمت الإعادة بين الأعلى، وهما منير الوسيمي وحسن شرارة، وفاز فيها منير الوسيمى.