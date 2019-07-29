كشف محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، حقيقة مقتل سيدة على يد زوجها بعد خروجها من غرفة العمليات بالمستشفى لأنها أنجبت أنثى، وهي الواقعة التي انتشرت على نطاق واسع، موضحًا أن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "صفي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الخبر كاذب وليس له أساس من الصحة، ولم يحدث داخل المستشفى، مؤكدًا أن الخبر الكاذب منسوب لصفحة تحمل اسم "أطباء مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتم تداوله على نحو واسع بعد ذلك.

وتابع: "النبطشية في اليوم اللي نشروا فيه الواقعة كان فيها 12 حالة ولادة، ما بين ولادة طبيعية وقيصرية، وكلهم أنجبوا وغادروا المستشفى بكل سلامة، وبعدين فيه مواقع منزلة اسم الست اللي ولدت وماتت والاسم ده مدخلش عندنا أصلا"، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي يُساء استخدامها بشكل كبير ويتم ترويج الشائعات من خلالها.

وواصل ساخرًا: "يا جدعان سيبوا الناس تشتغل ويأدوا مهمتهم الإنسانية على أكمل وجه"، ممازحاً: "وبعدين راجل إيه اللي يقتل مراته عشان أنجبت أنثى، دي خلفة البنات أحسن من الولاد".

وكانت صفحة "أطباء مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد ذكرت قيام مواطن بقتل زوجته، بعدما أنجبت له مولودة أنثى.