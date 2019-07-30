دنيا سمير غانم عن انسحابها من الكبير أوي: "الناموس كتير في المزريطة"

روت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس مشاركتها في الأجزاء الأربعة لمسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي.

وقالت غانم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن العقبة الوحيدة التي كانت تواجهها أثناء تقديم مسلسل الكبير هي أن موقع التصوير كان يحتوي على الناموس بكثرة، "المزريطة مليانة ناموس مش عادي ومفيش حد ينفع يستحمله"، موضحة أن ذلك سبب من أسباب تركها للمسلسل في جزئه الخامس.

وأوضحت غانم أنها قدمت 4 أجزاء من المسلسل على مدار 4 سنوات، وأنها عانت من الملل بسبب تقديمها لشخصية واحدة على مدار 4 سنوات.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها أحبت اللهجة الصعيدية وشخصية هدية التي قدمتها على مدار 4 أعوام ولكنها فضلت تقديم شخصية جديدة والتوقف عن المشاركة في مسلسل الكبير.

وأشارت إلى أنها وقعت عقدا جديدا مع المنتج والملحن هشام جمال.