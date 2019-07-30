رئيس "المصرية للمطارات": مليار جنيه تكلفة تطوير مطار الغردقة

قال اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن مطار الغردقة الدولي مر بثلاث مراحل للتطوير خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم توالت أعمال التطوير والتحديث لزيادة السعة الركابية التي بلغت خلال عام 2015، نحو 13 مليون راكب سنويا.

وأضاف النشار خلال الافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، أن أعمال الصيانة والتطوير شملت جميع أجهزة التصالات والتصوير والمراقبة، والسيور والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى أعمال التأمين التي جرت.

النشار: جميع المطارات المصرية مؤمنة بنسبة 100%

وأشار إلى أنه جرى زيادة معدلات الأمن والآمان، من خلال تزويد المطار بكاميرات المراقبة، متابعا: "اجتزنا جميع الجولات التفتيشية والاختبارات التي تعرضنا لها، وجميع المطارات المصرية بشكل عام، ومطار الغردقة بشكل خاص مؤمنة بنسبة 100 ٪، بأفضل شبكة أمنية في العالم".

وتابع: "لدينا أجهزة فحص متقدمة للغاية، وتم تطوير البنية التحتية بالكامل، وتركيب شاشات عرض بمنطقة الحقائب، وتوفير أجهزة الكشف على المتفجرات، كما جرى إصلاح محطات معالجة المياه، ونظام الإنذار الآلي، طبقا للمعايير الدولية".

وأكمل: "جرى استبدال 4500 لمبة للصالات، بخلاف تغيير شبكة الري بالكامل وتنسيق الموقع العام، كما جرى تطوير خطوط تموين الطائرات بواقع 54 نقطة لتموين 27 طائرة، حيث تحتاج كل طائرة لنقطتين، كما جرى تزويد المطار بمحطتين كهرباء خاصة بإنارة الممرات، كما جرى تنفيذ أعمال الحماية من السيول"، لافتا إلى أن تكلفة أعمال التطوير بلغت مليار جنيه.

يذكر أنه جرى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية "stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

وتأتي أعمال التطوير، في إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد، لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترا ، وعرض 135 وارتفاع 20 مترا.

ويوفر المبنى، فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوي على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

ويضم المبنى الجديد 11بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات، لتسجيل المغادرين، واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 18 كاونتر، لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

كما جرى تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية، التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.

كان مطار الغردقة الدولي، نجح في اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التي زارت المطار في الفترة الماضية، كما جرى رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجي حول المطار، وتطوير أعمال مدخلي المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلي للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.