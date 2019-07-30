20 عربة قطار مطورة لنقل ركاب الدرجة الثالثة بعد تطويرها

أعلنت هيئة السكة الحديد الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 20 عربة قطار مطورة ضمن خطة تحديث أسطول عربات القطارات القديمة من إجمالي 200 عربة، إذ تواصل الهيئة تطوير باقي العربات والبالغ عددها 180 عربة قطار، والعربات تعمل على نقل ركاب الدرجة الثالثة على خطوط الضواحي بالسكة الحديد.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الـ20 عربة المطورة التي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها، دخلت الخدمة السبت الماضي، وتنقل جميع ركاب الدرجة الثالثة خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنّ الهيئة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، ولديها خطة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بقطارات الدرجة الثالثة والمعروفة إعلاميا بقطارات "الغلابة".

وأضاف رسلان لـ"الوطن" أنّ أسعار تذاكر القطارات المطورة والمميزة كما هي ولا يوجد أي زيادات، مطالبا الركاب بالمحافظة على نظافة العربات، وعدم التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات حتى لا يتعرض أحد للغرامات الفورية، إذ إنّ الهيئة حددت غرامة 10 جنيهات لركاب الدرجة الثالثة حال التزويغ من دفع الأجرة، و5 جنيهات للضواحي، مؤكدا أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد.