قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إنّ المرحلة المقبلة ستشهد تفوق مختلف لشركة مصر للطيران، إذ نشاهد تغييرا جوهريا داخل الشركة والأسطول وحتى بين العاملين، إذ نعمل على أن يشمل التطوير الجميع سواء على مستوى الفرد أو المعدات.

وأضاف المصري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، أنّ الوزارة تعمل على تطوير كل مطارات مصر، متمنيا أن يعمل فرد من كل أسرة في قطاعي الطيران والسياحة.

وتابع وزير الطيران أنّه قبل العام 1980 لم يكن لدينا مدينة الغردقة: "مكانش عندنا سياحة، والنهارده نقدر نغير الصورة".

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إنّ الوزارة تعمل على التطوير والتحديث بالتعاون مع المستثمرين، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتحديث معايير تصنيف الفنادق، التي لم تتغير منذ عام 2006، ونعمل علي رفع كفاءة العنصر البشري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهناك تعاون مع مؤسسات السياحة، ورجال الأعمال للنهوض بكفاءة القطاع بالكامل، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وقالت وزيرة السياحة إنّ مصر عادت بقوة، والعالم كله يرغب في زيارة مصر، ولدينا اليوم برامج مشتركة، ما يمنحنا انطباع جيد.

وحسب مصادر في وزارة الطيران، تم رفع كفاءة المبنى وتركيب المنظومة الأمنية stx، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

وأضافت المصادر أنّ أعمال التطوير تأتي في إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كيلومترات، موازي للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات.

ويتكون المبنى من 3 طوابق بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترا وعرض 135 وارتفاع 20 مترا، ويوفر المبنى فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين، ويضم 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، إضافة إلى 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلي يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

كما تم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.

وكان مطار الغردقة الدولي اجتاز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التي زارت المطار في الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم وتوحيد ألوان المباني، والانتهاء من بناء السور الخارجي حول المطار، وتطوير أعمال مدخلي المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلي للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.