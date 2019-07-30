وصلت أغلب قائمة الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي لنقابة الموسيقيين، والمُرشح على منصب النقيب، إلى مقر انتخابات النقابة، والمُقامة حاليًا داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

واستقبل مقر الانتخابات، قبل قليل، علاء عامر، وحمادة أبو اليزيد، ونادية مصطفى، بينما لم يصل هاني شاكر بعد، ومن المُفترض أن يتواجد في مقر الانتخابات، قبل غلق باب التصويت، بساعتين تقريبًا.

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.