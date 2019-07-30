شب حريق "منذ قليل" في مصنع بطاطين في المنطقة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص باختناقات.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد نشوب حريق في مصنع للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص باختناقات. وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها كما تم الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وتقديم العلاج اللازم لهم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.