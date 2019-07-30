على غير ما يشاع على أبناء محافظتي دمياط والمنوفية من تُهمة البخل، جاءت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مساء أمس، في مؤتمر صحفي، على ما يبدو لتعطي ملمحاً دقيقاً عن هذا التصور.

وبالرغم من تصدر بورسعيد، قائمة المحافظات الأكثر إنفاقاً على السكن ومستلزماته، بنسبة 27.7% تلتها القاهرة بنسبة 25.1%، وتوسط دمياط بالمركز الـ13، وتذييل المنوفية والفيوم قائمة المحافظات الأكثر إنفاقاً على بند السكن ومستلزماته، إلا أن مسؤولاً حكومياً فسَّر لـ"الوطن" دلالة الترتيب، وكونه أبعد ما يكون قياساً لمدى كرم أو حتى بخل أهالي المحافظتين.

وأكد أن تذيل المنوفية والفيوم قائمة الأقل إنفاقاً على السكن ومستلزماته لا يعني كونهما الأقل كرماً، إذا لا يعبر الإنفاق على السكن ومستلزماته من فواتير المرافق والإيجارات عن رفاهية، فأغلب سكان هذه المحافظات الأقل إنفاقاً على هذه البنود يعيشون في مساكنهم الخاص، وهو ما يعبر عن قدرة مالية أكبر من غيرهم في المحافظات التي يتسع فيها الإنفاق على بند السكن ومستلزماته، وهو ما يعبر عن مستوى الرفاهية الذي يعيش فيه أهالي تلك المحافظات.

وتوضح نتائج الدخل والإنفاق، أن متوسط إنفاق الأسرة نحو 9537 جنيها على المسكن ومستلزماته سنوياً، بنسبة 18.6% من إنفاقها السنوي.