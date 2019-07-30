حرص الفنان مصطفى كامل، والمُرشح حاليًا على منصب النقيب، في الانتخابات التي تُجري حاليًا، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، على توزيع عصائر المانجو على أصحاب الأصوات في الانتخابات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والمُرشح حاليًا على منصب النقيب، فور وصوله إلى مقر الانتخابات، تجاهل الفنان مصطفى كامل، والمُرشح على المقعد نفسه، ولم يصافحه.

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.