مصر تحصد المركز الأول في مسابقة تحدي التأثير العالمي بالشرق الأوسط

حصدت مصر المركز الأول في قطاع التعليم في مسابقة (تحدي التأثير العالمي)، التابعة لجامعة سينجولاريتي الأمريكية.

وأعلنت اللجنة التحكيمية للمسابقة، في بيان، اختيار المشروع المصري (فيرابيوتك VRapeutic) المركز الأول في مسابقة (تحدي التأثير العالمي) التابعة لجامعة سينجولاريتي الأمريكية، ليخدم المشروع قطاع التعليم وتسهم فكرته الخلاقة في تذليل صعوبات الدراسة والتحصيل التي تواجه ذوي القدرات الخاصة ممن يعانون من التوحد واضطراب نقص الانتباه والشلل الدماغي وعسر القراءة والرهاب الاجتماعي.

ومنحت اللجنة الفائز جائزة قدرها 60 ألف دولار متمثلة في منحة دراسية للمشاركة في البرنامج العالمي للشركات الناشئة GSP بجامعة سينجولاريتي لتحويل الفكرة الإبداعية، للفائز إلى واقع ملموس يسهم في التأثير في حياة مليار شخص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنوات العشر المقبلة.

وصفت اللجنة التحكيمية المنافسة بكونها شرسة، حيث تبع الفائز الأول مشاركتين من مصر والأردن للتأهل بنهائيات المسابقة. شملت المشاركة المصرية مشروع (بروتينيا Proteinea) والذي يسهم في خدمة قطاع الزراعة والأمن الغذائي باستحداث موارد جديدة، لتطوير صناعة الأعلاف والأغذية لسد الطلب المتزايد بالدول النامية.

وفي كلمته بالحفل الختامي للمسابقة، عقب سفير جامعة سينجولاريتي في مصر، المهندس حيدر غالب، قائلاً: "تمتلك مصر عقول مستنيرة وهمم عالية لا يستهان بها، تمكنت من إبهار العالم أجمع كلما سنحت الفرصة لأفكارها وابتكاراتها أن تُحتضن في بيئة خصبة داعمة ومشجعة. لذا اتخذت جامعة سينجولاريتي يو من مصر مركزاً لها لتساهم على مر السنوات المقبلة في استقطاب الأفكار الخلاقة من كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعمها حتى تخرج للنور في صورة حلول مستدامة تسهم في تحسين حياة البلايين بالمنطقة."

تتخذ جامعة سينجولاريتي من وكالة NASA في Silicon Valley بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مقراً رئيسياً لها.