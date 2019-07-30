قال محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، إنّ فكرة المؤتمرات الشبابية التي أطلق شرارتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت أهدافها لصالح الشباب المصري الواعد، من خلال استغلال حماسهم لفتح سبل جديدة لحشد إمكانياتهم الإيجابية، للتعبير عن طموحاتهم متسلحين بالثقة بالنفس والاستعانة بروحهم الإبداعية، مؤكدا أهمية مؤتمر الشباب السابع الذي تنطلق أعماله بعد قليل ولمدة يومين، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الحناوي في بيان عنه اليوم أنّ الحوار هو السبيل الأفضل الذي يعتمد عليه في العلاج وتقويم المفاهيم الخاطئة، واستئصال بذور النزاعات السلبية من نفوس الشباب، لتتكامل جهودهم وأدوارهم نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر وغد أكثر أمانا ورفاهية وتجانسا بين الشباب والدولة خاصة الشباب.

وأكد عضو مجلس النواب أنّ الواقع أثبت أنّ الرئيس السيسي كانت له رؤيته الثاقبة في عقد المؤتمرات وإعطاء الفرصة للشباب المصري، لتولي المواقع القيادية داخل الدولة، موضحا أنّ مؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، أصبح لديها قيادات شبابية ناجحة وقادرة على تحمل المسؤولية، وأثبتت للرئيس ولقيادات الدولة أنّها على مستوى عال من الكفاءة والمهنية.

وتابع الحناوي أنّ المؤتمرات الشبابية أفرزت القيادات الشبابية التي حققت نجاحات مبهرة بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.