تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، صباح اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية الدور الثاني بلجان محافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.

وأشاد عمارة بحسن سير الامتحانات، حيث أدى طلاب شهادة إتمام دراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها ضبط محاولة غش إلكتروني بإحدى لجان محافظة القليوبية وتم ضبط الطلاب والتحفظ على أجهزة التليفون المحمول وعمل تقرير بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.