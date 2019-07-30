لوكا جوادانينو يستعد لإخراج فيلم عن رواية "أمير الذباب"

دخل المخرج الإيطالي لوكا جوادانينو، في مفاوضات مع شركة "وارنر بروس"، لإخراج فيلم مأخوذ عن الرواية الكلاسكية "Lord of the Flies" للكاتب ويليام جولدنج، أو "أمير الذباب"، وهو الفيلم الذى تحاول الشركة تقديمه منذ عام 2017، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتى".

وتدور أحداث الرواية حول مجموعة من الفتية يعلقون على جزيرة مهجورة ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، ولكن تحدث نتائج كارثية، ولكن الاستديو كان يخطط أن تدور الأحداث حول مجموعة من الفتيات بدلا من الفتيان، ولكن أشار مصدر داخل الشركة أن تلك الفكرة قد ألغيت، وجرى الاستقرار على أن تدور الأحداث حول مجموعة من الصبية في سن المدرسة.

وحتى الآن لم يجري الاستقرار على كاتب، ليقوم بعملية تحويل الرواية وكتابة السيناريو الخاص بالفيلم.