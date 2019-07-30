نفى مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية نشوب حريق في أحد مصانع البطاطين بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المديرية تلقت إخطارا يفيد بإصابة 10 عمال بحالات ادعاء اختناق من مادة كيميائية وتوجههم إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتلقيهم علاج وخروجهم بعد مرور نحو 45 دقيقة من دخولهم للمستشفى.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ، مدير مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، أنه استقبل 10 عمال مصابين بأعراض اختناق وتم تقديم الخدمة الطبية لهم عبارة عن أكسجين ودواء في أنبول لافتا إلى أن إصابتهم كانت بسيطة، وخرجوا بعد مباشرة الحالات.