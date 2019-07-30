بدأت دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، ومنحت الرقابة الفيلم تصنيف "R 15"، أي غير مناسب للمشاهدين أقل من 15 عاما، بينما حصل على تصريح في مصر "+12".

وحقق الفيلم إيرادات خلال الأيام الأولى لطرحه في دور العرض السينمائي، تجاوزت 15.5 مليون جنيه، ومع استمرار ردود الفعل الإيجابية وقدوم موسم عيد الأضحى المقبل، من المتوقع أن يكون الفيلم واحدا من الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، والفنانين كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي".