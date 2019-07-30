اقترب الفنان هاني شاكر، من حسم انتخابات نقابة المهن الموسيقية، حسب المؤشرات الأولية للانتخابات، حيث تفوق على منافسه مصطفى كامل بفارق كبير في لجان القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبنها التي حصل "كامل" في إحدى صناديقها على صفر، كما أوضحت المؤشرات إلى أن أغلبية قائمة "شاكر" تصدرت مناصب العضوية الـ 12 أيضا.

وأظهرت النتائج الرسمية في لجنة بنها حصول هاني شاكر على 29 صوتا مقابل صفر لـ مصطفى كامل، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوت، مقابل 32 صوت لـ "كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفى سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوت، بينما اقتصرت الأصوات لصالح "كامل" على 4، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوت، مقابل 66 صوت للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوت مقابل 75 لـ "شاكر".

وتقام انتخابات نقابة المهن الموسيقية، في نادى نقابة المهن التمثيلية لأعضاء القاهرة، بالإضافة إلى مقار النقابات الفرعية في 18 محافظة ومدينة، بين هاني شاكر ومصطفى كامل على مقعد نقيب الموسيقيين في الدورة الجديدة 2019 - 2023، وتعد المنافسة بين شاكر وكامل هي الثانية بينهما، حيث تنافس الاثنان من أربع سنوات على المنصب ذاته، وظفر به "شاكر" بفارق 200 صوت عن كامل، وشملت القائمة 45 مرشحا على 12 مقعد في مجلس إدارة النقابة.